Внедорожник сбил женщину на переходе в Пятигорске

Внедорожник сбил женщину при переходе проезжей части в Пятигорске Ставропольского края. От полученных травм женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по краю.

Авария произошла сегодня, 1 июня. Автомобиль Land Rover под управлением 27-летнего жителя станицы Ессентукской сбил 59-летнюю женщину, когда она пыталась пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погибла от полученных травм.

По словам водителя иномарки, он двигался на мигающий зеленый сигнал светофора. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет установлена степень ответственности участников дорожной аварии.