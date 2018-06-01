Годовалая девочка выжила при падении с четвертого этажа в Якутии

В Якутске 31 мая из окна четвертого этажа выпала годовалая девочка. Ребенок находится в больнице с ушибом грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в доме № 7/3 по улице Бестужево-Марлинского. Как установили следователи, в квартире были четверо взрослых и трехлетний брат пострадавшей. Дети остались в комнате без присмотра. Девочка в возрасте 1 года 2 месяцев взобралась на диван и стол, который стоял у открытого окна. Ребенок упал на траву палисадника, что немного смягчило удар. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Напомним, трехлетний ребенок был госпитализирован 25 мая с тяжелыми травмами в Иркутской области. Мальчик выпал из окна на втором этаже. По данным правоохранительных органов, малыш находился дома с мамой, окна были открыты. Когда родительница отвлеклась, мальчик залез на подоконник в спальне и выпал вместе с москитной сеткой с высоты второго этажа.