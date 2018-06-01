Прямой эфир

Годовалая девочка выжила при падении с четвертого этажа в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутске 31 мая из окна четвертого этажа выпала годовалая девочка. Ребенок находится в больнице с ушибом грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в доме № 7/3 по улице Бестужево-Марлинского. Как установили следователи, в квартире были четверо взрослых и трехлетний брат пострадавшей. Дети остались в комнате без присмотра. Девочка в возрасте 1 года 2 месяцев взобралась на диван и стол, который стоял у открытого окна. Ребенок упал на траву палисадника, что немного смягчило удар. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Напомним, трехлетний ребенок был госпитализирован 25 мая с тяжелыми травмами в Иркутской области. Мальчик выпал из окна на втором этаже. По данным правоохранительных органов, малыш находился дома с мамой, окна были открыты. Когда родительница отвлеклась, мальчик залез на подоконник в спальне и выпал вместе с москитной сеткой с высоты второго этажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Годовалый мальчик выпал из окна в Апатитах Мурманской области
Трехлетняя девочка погибла при падении из окна в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017