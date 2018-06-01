Мужчина погиб в крупном пожаре в Пензе

Мужчина погиб в крупном пожаре в нежилом здании на Ростовской улице в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС 31 мая в 20:09. Возгорание произошло в отдельно стоящем нежилом здании. При осмотре места происшествия спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В настоящее время выясняется личность погибшего, а также обстоятельства и причины пожара.

В результате возгорания здание выгорело полностью. Для ликвидации последствий были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники.