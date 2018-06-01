СМИ назвали причину ухода Зидана из «Реала»

Отставка главного тренера «Реала» Зинедина Зидана может быть связана с разногласиями с президентом клуба Флорентино Пересом по трансферной политике. Об этом сообщила испанская газета AS.

45-летний француз заявил об уходе с поста главного тренера «Реала» 31 мая. Отмечается, что его контракт с командой был рассчитан до 2020 года. По данным издания, Зидан также был обеспокоен неопределенностью с будущим форвардов «Реала» Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Перес активно старался подписать вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, а сам Зидан поддерживал Кейлора Наваса. Также глава клуба настаивал на покупках Неймара и Роберта Левандовски, которые экс-главному специалисту «Реала» были не нужны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также известно, что Зидан не ощутил поддержки со стороны руководства клуба в трудное время. В частности, когда в середине прошлого сезона в СМИ активно прочили на его место Маурисио Покеттино и Йоахима Лева, в правлении «Реала» за него не заступились.

Теперь бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Его зарплата составит €50 млн в год.