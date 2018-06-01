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Украинский экс-дипломат призвал запугать россиян «ответными» убийствами

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Бывший дипломат, глава общественной организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко призвал украинские спецслужбы заставить жителей России бояться, отвечая на каждое убийство, якобы заказанное Москвой, убийством. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

По словам Яременко, таким образом украинцы будут чувствовать себя в безопасности.

«Мы не будем чувствовать себя в этой стране в безопасности от российских попыток ликвидировать нас, пока они не начнут бояться в своей. Вот единственный способ», — цитирует телеканал «Звезда» заявление украинского общественника.

Яременко также высказал мнение, что неких «объектов», которые якобы на территории Украины являются мишенью для российских спецслужб, значительно больше, чем 30.

«И только тогда, когда россияне будут знать, что на каждое убийство, заказанное ими на нашей территории, в их окоп в Москве прилетает и там тоже кто-то гибнет, они задумаются», — предположил бывший дипломат.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, на которого якобы готовилось покушение по заказу Москвы. Глава ведомства Василий Грицак рассказал, что заказчики покушения якобы планировали убийство еще 30 человек на украинской территории.

Утверждения о возможной причастности России к «убийству» Бабченко являются инсинуациями, а всю историю в целом можно назвать развесистой клюквой, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что расследование дела о покушении на Бабченко продлится не менее полугода.

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