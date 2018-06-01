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Мужчина застрял в окне во время попытки ограбить магазин в Челябинске

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Сотрудники охранного предприятия вытащили мужчину из окна магазина в Челябинске. Он хотел ограбить магазин, но застрял в проеме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 31 мая в одном из торговых павильонов на Комсомольском проспекте. В помещении сработала сигнализация и сотрудники охранного предприятия прибыли по вызову. Там они обнаружили мужчину в окошке выдачи товара, который не мог самостоятельно выбраться, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Как рассказали в охранном предприятии, сотрудники охраны помогли выбраться злоумышленнику, прерывая попытки сопротивления, надели на него наручники и передали наряду полиции.

Происшествие было зарегистрировано. По факту произошедшего проводится проверка.

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