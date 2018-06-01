Сезон фонтанов начался в Петрозаводске
Торжественный запуск фонтанов состоялся в Петрозаводске. Начало сезона совпало с празднованием Дня защиты детей.
Церемония состоялась на Студенческом бульваре. Кнопку запуска фонтанов вместе нажали представители администрации, коммунальщики и воспитанники детского сада. Фонтаны начали работать по всему городу, сообщает ИА «Карелinform».
Помимо выступлений творческих коллективов, для горожан был проведен танцевальный флешмоб.
Работу начали фонтаны «Молекула фуллерена», «Плачущий камень», «Калевала» и др.