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Пять детей остаются в больнице после пожара в иркутском ТЦ

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Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Пятеро детей, получивших ожоги при пожаре в торговом центре в Иркутске, остаются в больнице, остальных трех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Об этом информирует минздрав Иркутской области.

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Как пояснил представитель ведомства, возраст пострадавших детей составляет 6–12 лет. «Пятеро пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение. Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог — до 15%, у остальных — 10%», — цитирует его «Интерфакс».

Несовершеннолетних в больнице посетили глава Иркутской области Сергей Левченко и министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

Инцидент произошел в торговом центре «Комсомолл» 1 июня в 15:10 по местному времени. Сообщалось, что ожоги первой и второй степени тяжести получили восемь детей. Из здания ТЦ эвакуировали всех посетителей, сейчас объект работает в штатном режиме.

Как уточнили в региональном главке МЧС, причиной возгорания могло стать воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в игровой комнате развлекательного комплекса.

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