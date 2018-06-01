Пять детей остаются в больнице после пожара в иркутском ТЦ

Пятеро детей, получивших ожоги при пожаре в торговом центре в Иркутске, остаются в больнице, остальных трех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Об этом информирует минздрав Иркутской области.

Как пояснил представитель ведомства, возраст пострадавших детей составляет 6–12 лет. «Пятеро пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение. Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог — до 15%, у остальных — 10%», — цитирует его «Интерфакс».

Несовершеннолетних в больнице посетили глава Иркутской области Сергей Левченко и министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

Инцидент произошел в торговом центре «Комсомолл» 1 июня в 15:10 по местному времени. Сообщалось, что ожоги первой и второй степени тяжести получили восемь детей. Из здания ТЦ эвакуировали всех посетителей, сейчас объект работает в штатном режиме.

Как уточнили в региональном главке МЧС, причиной возгорания могло стать воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в игровой комнате развлекательного комплекса.