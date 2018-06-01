Военный санаторий в Самаре признали лучшим в России

Военный клинический санаторий Центрального военного округа «Волга», который находится в Самаре, признан лучшим в России. Он заработал больше всего номинаций на Всероссийском форуме «Здравница-2018». Руководству санатория вручен специальный приз Российской академии наук «За внедрение инновационных технологий в систему оздоровления и реабилитации военнослужащих».

Как отмечает НИА «Самара», на форуме у санатория была самая большая площадка. На ней разместились уголки неврологии, психотерапии и кардиологии. Там же специалисты представители свои открытия. Одно из них — экзоскелет, который был освоен санаторием совместно с ведущими НИИ страны.

У санатория «Волга» — золотые медали сразу в трех номинациях: «Лучшие технологии восстановительной медицины», «Лучшая здравница по медицинской реабилитации» и «Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере».

Кроме самарской здравницы высокие оценки получили санаторий «Пятигорский» и Сакский военный клинический санаторий им. Пирогова.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что из бюджета Симферополя в этом году будет выделено 59 млн рублей на оздоровление детей. Речь идет об организации отдыха в детских санаториях, лагерях, тематических площадках клубов и городских школ.