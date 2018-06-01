Bloomberg сообщило о намерении Apple бороться с digital-зависимостью

Разработчики Apple готовят новый набор инструментов для последнего программного обеспечения iOS 12, который позволит пользователям справиться с виртуальной зависимостью. Он будет называться Digital Health, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Инициатива даст возможность пользователям контролировать время, проведенное за работой с гаджетами Apple. Это можно будет сделать с помощью специальных настроек на iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV. Также появится возможность регулировать время использования отдельных приложений.

«Мы должны обращать внимание на более тонкие вещи. iPhone — это холодильник (имеется в виду техническое устройство. — Ред.), а не зависимость», — цитирует агенство бывшего старшего директора департамента по разработке iPod от Apple Тони Фадела.

Разработку компания представит 4 июня на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). Отмечается, что пользователи смогут загрузить iOS 12 в сентябре.

В начале апреля компания Apple запустила услугу trade-in для российских пользователей планшетов, которая позволяет обменять старый гаджет от Apple на новый с учетом скидки.