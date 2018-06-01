Санаторий в Барнауле выплатит компенсацию за травму спины ребенка

Девятилетний мальчик получил перелом позвоночника во время отдыха в психоневрологическом детском санатории в Барнауле. Суд постановил выплатить компенсацию в размере 180 тыс. рублей.

Инцидент произошел во время игр. Кто-то из детей толкнул мальчика, и при падении он получил закрытый перелом позвоночника. Эксперты оценили полученную травму как тяжкий вред здоровью, сообщает altapress.ru.

Прокуратура подала иск в суд о компенсации морального вреда. С медицинского учреждения будет взыскано 180 тыс. рублей.