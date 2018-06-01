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Пятый канал закончил сезон с несколькими рекордами

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Пятый канал завершил очередной телевизионный сезон с рекордными показателями. Он стал лидером среди всех национальных вещателей по среднему времени просмотра. Зрители в возрасте от 25 до 59 лет смотрят канал 83 минуты в сутки, а женщины 25–59 — 96 минут.

Доля в аудитории 25-59 лет с 2010 года выросла в три раза и составила 6,2%, что является самым высоким значением за всю историю канала.

Эфир Пятого канала доступен в каждом российском регионе. Эфирным и кабельным вещанием охвачено более 2 тыс. населенных пунктов, в том числе все города-миллионники.

Рекордные показатели продемонстрировал и интернет-сайт Пятого канала, число посетителей на котором с момента перезапуска в начале 2017 года выросло в 17,5 раза. Цитируемость Пятого канала в интернете выросла в 12,5 раза.

Пятый закрепил за собой и успешно удерживает звание «законодателя детективной телевизионной моды». Сериал собственного производства «Свои» - молниеносно занял лидирующие позиции, первый сезон обеспечил каналу долю показа 12,2%. В следующем телевизионном сезоне сериал получит продолжение.

Еще одной ожидаемой премьерой станет детективный сериал «Барс», снятый по мотивам американского комедийно-драматического сериала «Касл», который продержался в топе телепоказа 8 сезонов. В российской версии главные роли сыграли Алексей Чумаков, Анна Снаткина и Лариса Удовиченко.

Предстоящим летом Пятый канал отправится в тур по стране «Народное караоке». На главных площадях российских городов вместе с Хором Турецкого все желающие смогут спеть свои любимые песни.

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