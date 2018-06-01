СК возбудил уголовное дело после получения детьми ожогов в ТЦ «КомсоМОЛЛ»

Уголовное дело возбуждено по факту получения детьми ожогов в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова.

«Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дадут правовую оценку. Выводы в любом случае будут сделаны», — цитирует ее НСН.

По словам уполномоченного по правам ребенка, в настоящее время на месте работает региональная служба МЧС, Следственный комитет и полиция.

«Разберемся, тогда будет понятно, это несчастный случай или халатность», — подчеркнула Семенова.

Она добавила также, что пожара не было. Разрыв колбы произошел в результате опытов, проводившихся в детской экспериментальной комнате. Небольшой процент ожогов получили дети, сидевшие в первом ряду. Они доставлены в больницу для оказания помощи.

«Детей, находящихся в тяжелом состоянии, по моим данным, нет. Есть дети, у которых от 20% ожогов. Это ожог паровоздушной смесью. Часть детей будет госпитализирована», — констатировала уполномоченный по правам ребенка.

Сообщение о возгорании в одной из детских развлекательных комнат ТЦ поступило в пятницу, 1 июня, в 15:10 по местному времени.