Прямой эфир

В отставку ушел второй высокопоставленный сотрудник СК

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник управления кадров СКР, генерал-майор юстиции Виктор Долженко написал рапорт и ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает РЕН ТВ.

Долженко связывали с нашумевшим делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец), отмечает телеканал.

Следствие полагает: чтобы вытащить Кочуйкова из-за решетки, Шакро дал взятку в €500 тыс. За получение денег задержали начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и замначальника московского управления СКР Дениса Никандрова.

В октябре прошлого года издание The New Times сообщало, что дело вели в ФСБ и спецслужба пыталась получить показания на главу СКР, а также на Виктора Долженко.

Увольнение генерала стало вторым таким случаем в Следственном комитете за день. Ранее в отставку подал начальник столичного главка СК генерал-майор юстиции Александр Дрыманов.

Он проходил свидетелем по делу Максименко. Также Дрыманова обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появилось видео приветствия арестантами Шакро Молодого
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017