В отставку ушел второй высокопоставленный сотрудник СК

Начальник управления кадров СКР, генерал-майор юстиции Виктор Долженко написал рапорт и ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает РЕН ТВ.

Долженко связывали с нашумевшим делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец), отмечает телеканал.

Следствие полагает: чтобы вытащить Кочуйкова из-за решетки, Шакро дал взятку в €500 тыс. За получение денег задержали начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и замначальника московского управления СКР Дениса Никандрова.

В октябре прошлого года издание The New Times сообщало, что дело вели в ФСБ и спецслужба пыталась получить показания на главу СКР, а также на Виктора Долженко.

Увольнение генерала стало вторым таким случаем в Следственном комитете за день. Ранее в отставку подал начальник столичного главка СК генерал-майор юстиции Александр Дрыманов.

Он проходил свидетелем по делу Максименко. Также Дрыманова обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.