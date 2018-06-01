СНГ повысит конкурентоспособность своих товаров

Страны Содружества независимых государств намерены повышать конкурентоспособность своих товаров и активизировать развитие несырьевых секторов экономики – обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств государств СНГ.

Повестка мероприятия включала 12 вопросов. Одной из основных тем встречи стало обсуждение проекта соглашения о свободной торговле услугами. Значительное внимание было уделено развитию экономического сотрудничества, формированию рынка интеллектуальной собственности, инновационной энергетике. Обсудили участники заседания и взаимодействие стран СНГ в утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

- Будем и в дальнейшем наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта, - сказал Дмитрий Медведев на встрече. - Намерены повышать конкурентоспособность наших товаров, активизировать развитие несырьевых секторов экономики.

Российский премьер отметил, что цифровизация экономики - одна из наиболее важных задач в формате и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и СНГ. Это объективная потребность, которую необходимо учитывать при развитии торгово-экономических отношений в содружестве, подчеркнул он.

- В цифровой сфере в нашей стране разрабатывается Стратегия развития электронной торговли, которая направлена на создание комфортного бизнес-климата. Речь идет о стимулировании создания высокотехнологичных IT-предприятий, индустриальных цифровых платформ, малых и средних предприятий в сфере цифровых технологий, - заявил глава российского правительства.

По итогам заседания стороны подписали ряд документов. Среди них — соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности (ИС). Оно предусматривает развитие механизма оценки стоимости прав на объекты ИС, коммерциализацию развиваемых в этой сфере технологий и совершенствование подготовки инновационных менеджеров.

Также были внесены изменения в соглашение 1994 года о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Это создаст возможность обмена запросами не только между центральными таможенными органами стран СНГ, но и непосредственно между местными структурами государств содружества.

- Стоящие перед нами задачи объективно требуют расширения практического взаимодействия между СНГ и Евразийским экономическим союзом, в частности, между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Надо четко понимать, как проекты международных договоров, которые разрабатываются в СНГ и ЕАЭС, будут друг с другом коррелироваться, как они будут соотноситься, - отметил Дмитрий Медведев.

На заседании совета была утверждена концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики. Документ включает более 20 крупных проектов. Среди них — разработка дорожной карты по приоритетным направлениям инновационного развития энергетики, подготовка предложений по международным исследованиям в этой сфере, внедрение «умных» электросетей.

Стороны утвердили порядок разработки и финансирования программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года.