Прямой эфир

Орел оформят световыми элементами за 39 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Орла объявила открытый конкурс на оформление города декоративно-световыми элементами. Стоимость контракта составляет почти 39 млн рублей.

Исходя из документации, подрядчик должен будет установить 33 световых «Колонны» высотой 4 м, 24 комплекта световых комплексов «Солнышко». Также планируют установить 22 комплекта светильников «Канделябр одиночный» и «Канделябр двойной» разных модификаций, сообщает InfoOrel.ru.

Помимо этого, планируют установить шесть световых арок «Орел» высотой 4,5 м, один комплект вертикальной скамейки «Орел» и световую экспозицию «Перо и книга».

Все необходимые работы подрядчик должен будет завершить в течение 65 дней с момента подписания контракта. Общая стоимость контракта составляет 38 871 428 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девять дворов Нижнего Тагила благоустроят за 155 млн рублей
Полярные Зори признаны самым благоустроенным городом страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017