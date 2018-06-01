Орел оформят световыми элементами за 39 млн рублей

Администрация Орла объявила открытый конкурс на оформление города декоративно-световыми элементами. Стоимость контракта составляет почти 39 млн рублей.

Исходя из документации, подрядчик должен будет установить 33 световых «Колонны» высотой 4 м, 24 комплекта световых комплексов «Солнышко». Также планируют установить 22 комплекта светильников «Канделябр одиночный» и «Канделябр двойной» разных модификаций, сообщает InfoOrel.ru.

Помимо этого, планируют установить шесть световых арок «Орел» высотой 4,5 м, один комплект вертикальной скамейки «Орел» и световую экспозицию «Перо и книга».

Все необходимые работы подрядчик должен будет завершить в течение 65 дней с момента подписания контракта. Общая стоимость контракта составляет 38 871 428 рублей.