Учительницу из Башкирии не будут судить за смерть подростка в водоеме

Верховный суд Башкирии освободил от наказания учительницу, на экскурсии с которой погиб 14-летний подросток. По уголовному делу истек срок давности.

По данным следствия, в мае 2016 года женщина сопровождала школьников из Мелеуза на экскурсии в поселок Нугуш. Учительница самовольно изменила маршрут и повела детей через горный хребет. После этого ученики смогли искупаться в водохранилище. На понтоне подростки остались без присмотра, в итоге 14-летний мальчик прыгнул в воду и утонул, пишет «МедиаКорСеть».

Со слов родственников погибшего, помощь для школьника была вызвана слишком поздно. Кроме того, место, где отдыхали подростки, не было оборудовано для купания. При этом, уточняют родственники, несколько судей отказались вести дело и выносить приговор.

Верховный суд Башкортостана освободил учительницу от наказания в связи с истечением срока давности.