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Жителя ЕАО оштрафовали за охоту на изюбря

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Суд признал 38-летнего жителя Еврейской автономной области виновным в причинении вреда охотничьим ресурсам. Ущерб от незаконной добычи изюбря был оценен в 105 тыс. рублей.

Ранее мужчину задержали с разделанной на части тушей одной особи благородного оленя. У него не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia. Гражданину назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей с конфискацией орудия преступления — охотничьего карабина. 

Изюбрь — восточноазиатский настоящий олень. Обитает в Российской Федерации (Иркутская область, Забайкалье, Дальний Восток) и в Китае (Северная Маньчжурия), встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ. Летом кормится леспедецой, а зимой — молодыми побегами осины, тополя и низкорослой березы.

Как писал портал iz.ru, на Сахалине во время холодной зимы погибло несколько особей благородных оленей — изюбрей. Факт падежа животных зафиксирован в Корсаковском лесничестве. Животные зачастую не могли добыть себе корм из-за сугробов. Изюбрей спасали лесничие и простые сахалинцы, они подкармливали животных, помогая им выжить. 

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