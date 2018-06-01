Буферная зона для болельщиков ЧМ-2018 появилась в аэропорту Храброво

Буферная зона для болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу 2018 появилась в аэропорту Храброво в Калининграде. Она создана для более комфортного пребывания болельщиков в аэропорту и для разделения противоборствующих команд.

Как рассказала ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун, при большом скоплении людей пассажиры смогут просматривать в буферной зоне матчи. Статус нужного рейса можно будет увидеть на табло.

При необходимости волонтеры и сотрудники аэрогавани будут помогать болельщикам пройти процедуры регистрации, оформления багажа и посадки на борт, сообщает Калининград.Ru.

Буферная зона размещена на территории привокзальной площади недалеко от основной парковки. Там установлены шатры от непогоды, мониторы для трансляции матчей и информационное табло. Также были оборудованы точки общественного питания. Зона будет работать в течение всего чемпионата.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.