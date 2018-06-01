Полиция начала проверку по факту тройного ДТП с погибшим в Крыму

Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Крыму. Полицией назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП произошло на трассе Керчь—Феодосия. В районе поворота к селу Виноградному водитель ВАЗ-2110 при совершении обгона выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Skoda Fabia и Renault Logan. Пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. В больницу доставлены два человека из Skoda, водитель Renault и водитель ВАЗ-2110, сообщает ИА «Крыминформ».

По факту тройного ДТП проверку начала полиция. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщал портал iz.ru, первое ДТП зарегистрировано на Крымском мосту. Через 1 км после въезда со стороны Тамани легковой автомобиль столкнулся с автобусом, не удержав дистанцию.