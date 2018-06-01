В Минздраве уточнили данные о пострадавших при пожаре в иркутском ТРК

В результате возгорания в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» термические ожоги первой и второй степени получили восемь детей, сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения Иркутской области.

«Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», – цитирует слова представителя «РИА Новости».

Собеседник агентства также уточнил, что среди пострадавших дети в возрасте 7–10 лет.

В правительстве области сообщили, что двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а шесть человек в состоянии легкой степени тяжести. Пятеро детей были госпитализированы.

«Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог — до 15%, у остальных — 10%» , – рассказали местные власти, уточнив, что возраст детей — 6-12 лет.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в результате пожара пострадали 10 детей.

Пожар произошел в пятницу, 1 июня, в «детской лаборатории» на третьем этаже торгового центра «Комсомолл» в Иркутске.