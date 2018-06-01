Прямой эфир

В Минздраве уточнили данные о пострадавших при пожаре в иркутском ТРК

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате возгорания в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» термические ожоги первой и второй степени получили восемь детей, сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения Иркутской области. 

«Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», – цитирует слова представителя «РИА Новости»

Собеседник агентства также уточнил, что среди пострадавших дети в возрасте 7–10 лет. 

В правительстве области сообщили, что двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а шесть человек в состоянии легкой степени тяжести. Пятеро детей были госпитализированы. 

«Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог — до 15%, у остальных — 10%» , – рассказали местные власти, уточнив, что возраст детей — 6-12 лет.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в результате пожара пострадали 10 детей. 

Пожар произошел в пятницу, 1 июня, в «детской лаборатории» на третьем этаже торгового центра «Комсомолл» в Иркутске. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети пострадали при пожаре в иркутском ТЦ
«Ашан» изъял из продаж пожароопасные бутылки «Святого источника»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017