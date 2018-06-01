Ставший гражданином Израиля Абрамович отозвал заявку на британскую визу

Российский бизнесмен Роман Абрамович отозвал заявку на получение инвестиционной визы Великобритании. Об этом пишет таблоид Sun со ссылкой на окружение предпринимателя.

По словам собеседника издания, так как Абрамович стал гражданином Израиля, теперь он может посещать Британию без визы.

Чтобы аннулировать заявку на получение визы, в посольство Великобритании нужно написать письмо с просьбой вернуть паспорт, сообщает «Ридус» со ссылкой на компанию Logos Study, занимающуюся помощью в оформлении документов.

По словам еще одного источника, если виза уже проставлена в паспорте, аннулировать ее может только правительство Великобритании.

Роман Абрамович, владеющий в Британии футбольным клубом «Челси» и несколькими объектами недвижимости, столкнулся с визовыми проблемами в 20-х числах мая. Позже появилась информация о том, что миллиардер получил гражданство Израиля.

Однако пока представители бизнесмена не подтвердили оба эти факта.

Абрамович может находиться без визы в Великобритании с израильским паспортом в течение полугода, однако работать там он не имеет права.

В канцелярии премьер-министра Великобритании уточнили, что граждане Израиля также могут оформить и более длительные визы для работы и жизни в стране.

Абрамович, купивший «Челси» в 2003 году, никакой официальной должности в клубе не занимает. До последнего времени у бизнесмена проблем с получением визы в Соединенное Королевство не было.

Накануне появилась информация, что «из-за ухудшения инвестиционного климата» Абрамович заморозил планы по реконструкции домашнего стадиона «Челси» в Лондоне стоимостью £1 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что получение гражданства Израиля Романом Абрамовичем является его правом, в Кремле этим вопросом не интересуются.