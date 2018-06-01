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Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий

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Вашингтон ввел пошлины на импорт металлов. Под ограничения попадают ЕС, Канада и другие страны. Исключение – Аргентина, Буэнос Айресу дали отсрочку.

Тарифы начнут действовать с 1 июня. Сталь облагается 25%-ной ставкой, а алюминиевая продукция - 10%-ной.

В ЕС пообещали ответить и обратиться с жалобой во всемирную торговую организацию. По данным Еврокомиссии действия США затронут поставки на сумму €6,4 млрд. 

Рынки уже среагировали: основные фондовые индексы США упали в торгах. Международное сообщество тоже не заставило себя ждать. 

Канадский премьер-министр назвал действия соседа неприемлемыми. С 1 июля Канада введет ответные тарифы на сталь, алюминий и другую американскую продукцию в том же размере, что и США. Мексика обложит пошлинами плоскую сталь и пищевые продукты.

Международный валютный фонд предупредил: пострадают все стороны. Новые тарифы США могут негативно повлиять на национальную оборону. 

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