В Липецке насчитали 13 соловьиных рощ

На интерактивной карте Липецка в 2018 году отмечено 13 соловьиных рощ. Их нашли орнитологи-любители, которые приняли участие в акции Союза охраны птиц России. Они пересчитали места в городе, где можно услышать соловьиных трели.

Как отмечает Gorod48, как и в прошлом году пение этих птиц хорошо было слышно в районе реки Воронеж и в окрестностях Нижнего парка. В этих местах было обнаружено восемь точек. Кроме того, соловьи пели и под Петровским мостом. Еще три точки обитания соловьев специалисты обнаружили в районе железнодорожного вокзала, около Привокзальных прудов.

Подобная акция проводится каждый год начиная с 1999 года. Тогда она состоялась в Воронеже. С 2000 года в ней участвует Москва. К 2016 году количество городов – участников акции превысило 50.

Что касается Липецка, то в 2015 году жители города нашли 134 соловьиные рощи, в 2016 году — 90, а в прошлом — всего 21.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Сочи 5 июня на волю будут выпущены две сипухи, которых в 2017 году изъяли у браконьеров.