Девять дворов Нижнего Тагила благоустроят за 155 млн рублей

Более 155 млн рублей выделят на благоустройство девяти дворов Нижнего Тагила в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Исходя из документации, подрядчик должен провести демонтаж существующих конструкций, организовать рельеф и благоустроить территорию. Все работы должны быть завершены до 15 октября 2018 года, сообщает ТагилСити.Ру.

Помимо этого, исполнитель обязан осуществить уборку территории, утилизацию всего мусора, восстановить землю и провести другие необходимые работы. В случае возникновения дефектов подрядчик должен устранить их за свой счет.

Все девять дворов для благоустройства были определены при помощи народного голосования. Четыре двора, которые заняли последующие места, будут благоустроены в 2019 году в первую очередь.