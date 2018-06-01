СМИ узнали о планах властей запретить продажи недостроенного жилья

Власти России изучают возможность ввести запрет на продажу недостроенного жилья уже с 2020 года. Эта тема стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с девелоперами.

Как пишет газета «Ведомости » со ссылкой на источников, близких к участникам совещания, предприниматели пытались добиться смягчение регулирования этого сектора, однако глава государства настоял на постепенном уходе от долевого строительства. «Обсуждалась и возможность с 2020 года продавать только готовое жилье», — отметил собеседник издания.

Согласно поправкам в законодательство о долевом строительстве, принятым в 2017 году, уже через год девелоперы смогут получать средства от продаж жилья только после сдачи квартир покупателям. До этого средства будут храниться на специальных счетах, доступа к которым нет ни у покупателей, ни у продавца. Девелоперам придется финансировать стройку только за свой счет или через кредитование в банках. В случае отзыва лицензии у банка предусмотрено гарантийное в размере до 10 млн рублей из фонда страхования вкладов.

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