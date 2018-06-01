В Оренбургской области этим летом станет больше гадюк

В Оренбургской области этим летом степных гадюк будет больше обычного. Количество змей увеличится из-за сильного разлива рек этой весной, который заставил змей перебраться на более сухие территории.

Как рассказала РИА «Оренбуржье» завкафедрой биологии, природопользования и экологической безопасности аграрного университета Ася Филиппова, на увеличение численности повлияло также и то, что некоторые участки перестали распахивать. Так, в Соль-Илецке очень много заброшенных полей.

Филиппова напомнила, что степная гадюка является ядовитой змеей, но убивать ее не рекомендуется, поскольку она занесена в Красную книгу. Кроме того, гадюка сама не нападает, а атакует только в случае защиты.