Прямой эфир

Два школьника госпитализированы под Саратовом с отравлением алкоголем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту отравления двух подростков алкоголем. Мальчики 12 и 13 лет госпитализированы.

Первый школьник попал в больницу в Волжском районе 26 мая с опьянением. Второй подросток с отравлением алкоголем попал в больницу в Красноармейском районе. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Прокуратура начала проверку по факту исполнения родителями обязанностей по воспитанию. Мальчики могут быть поставлены на учет в органах полиции.

Ранее iz.ru сообщал об отравлении алкоголем годовалого ребенка. Мама малыша отмечала день рождения и не заметила, что он забрался на стол со спиртным. Следователи начали проверку по данному факту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи в Хабаровске приняли грыжу у пациента за алкогольное отравление
Coca-Cola впервые в истории запустила в продажу алкогольный напиток

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017