Два школьника госпитализированы под Саратовом с отравлением алкоголем

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту отравления двух подростков алкоголем. Мальчики 12 и 13 лет госпитализированы.

Первый школьник попал в больницу в Волжском районе 26 мая с опьянением. Второй подросток с отравлением алкоголем попал в больницу в Красноармейском районе. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Прокуратура начала проверку по факту исполнения родителями обязанностей по воспитанию. Мальчики могут быть поставлены на учет в органах полиции.

Ранее iz.ru сообщал об отравлении алкоголем годовалого ребенка. Мама малыша отмечала день рождения и не заметила, что он забрался на стол со спиртным. Следователи начали проверку по данному факту.