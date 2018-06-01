В Уганде ввели налог на использование соцсетей

Парламент Уганды принял закон о налоге на использование соцсетей, мера вступит в силу с начала июля. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Сумма взыскания за использование таких социальных медиаплатформ, как Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter, составит 200 угандийских шиллингов ($0,05) в день. Кроме того, закон вводит ряд других налогов, например, взыскание 1% от суммы мобильных денежных переводов.

Инициатором законопроекта о налоге на соцсети стал президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. В марте глава государства направил письмо министру финансов, в котором заявил, что поступления в казну от этого налога позволят властям бороться с «последствиями сплетен». По его мнению, именно соцсети способствуют распространению слухов. Однако президент выступил категорически против введения налога на интернет, поскольку всемирную сеть используют в целях обучения и проведения научных исследований.

При этом в минфине отмечают, что средства от новых налогов пойдут на погашение растущего госдолга Уганды.

Критики законопроекта утверждают, что инициатива ударит по финансовому состоянию и без того бедного населения. Кроме того, непонятно, каким образом власти будут определять лиц, использующих соцсети.

В конце апреля суд Ирана вынес постановление о запрете на использование мессенджера Telegram внутри страны, исходя из требований безопасности.