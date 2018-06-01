Владельцы 340 квартир Липецкой области остались без газа из-за долгов
В Липецкой области 340 квартир и домовладений отключены от газоснабжения. Причина — большая задолженность по оплате услуг.
Как сообщает Lipetskmedia, с начала года уведомления на отключение газа за долги были направлены 12 тыс. 762 абонентам. По состоянию на 1 мая просроченная дебиторская задолженность населения области за газ превысила 100 млн рублей.
В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Липецк» заверили, что до принятия решения об отключении с абонентами обычно проводится разъяснительная работа, и что отключение — это крайняя мера.
По данным компании, с начала года через суд с абонентов взыскали около 4,6 млн рублей.
Портал iz.ru в мае сообщал о том, что свинокомплекс «Агроэнерго» в Хабаровском крае отключают от электричества за долги.