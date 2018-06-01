Вылеты самолетов задерживают в Салехарде из-за снега

В аэропорту Салехарда задерживаются вылеты самолетов из-за неблагоприятных погодных условий. Так, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, отложены вылеты в Москву, Тюмень, Екатеринбург и Новый Уренгой. Кроме того, аэропорт Салехарда также не принимает рейсы из Екатеринбурга и Нового Уренгоя.

ИА «Ура.ру» также добавляет, что из-за снега и сильного ветра Салехард не смог сегодня утром принять вертолет из Лабытнанги. Все вертолетные рейсы пока отложены до полудня.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что на Ямал пришло похолодание. Некоторые города, в том числе и Салехард, замело снегом.

Сейчас в Салехарде также идет снег. Температура опустилась до -2 градусов. Порывы ветра достигают 16 м/с. Однако на протяжении дня ветер может усилиться до 23 м/с.

По прогнозам синоптиков, подобная погода может сохраняться на протяжении двух недель, при этом метеорологи не исключают, что ветер станет штормовым. Затем в город придет потепление.