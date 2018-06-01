Врио главы Алтайского края пообещал не устраивать «кадровую революцию»

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко после назначения заверил, что в команде регионального руководства не произойдет неожиданных изменений.

«Что касается команды руководителей, никаких революций не предполагается: не будет никаких действий, которые являются внезапными, неожиданными и непродуманными», — цитирует его ТАСС. Томенко отметил, что чиновникам, которые и дальше захотят работать в администрации Алтайского края, дадут возможность использовать свои силы в регионе.

Своей главной целью врио главы региона сейчас считает завоевание доверия местных жителей. «Я хочу много поездить по краю, провести много встреч не только с управленцами, но и с простыми жителями, послушать их вопросы и задать свои», — пояснил исполняющий обязанности губернатора.

30 мая президент России Владимир Путин назначил Томенко врио главы Алтайского края. До этого он занимал пост первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края.

Предыдущий руководитель региона Александр Карлин ранее в тот же день объявил об уходе в отставку. Он проработал в должности более 10 лет — с 2007 года.