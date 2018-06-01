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25 мая – 1 июня в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Открытие международного фестиваля «Интермузей»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время сеанса связи с экипажем МКС, который состоялся в рамках встречи лидеров двух стран в Кремле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
XII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Спортивно-музыкальный флешмоб «Зарядка с олимпийскими чемпионами» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Сдача единого государственного экзамена по математике в московской школе «Содружество»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выставка «Импрессионизм в авангарде» в Музее русского импрессионизма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Старт благотворительного «зеленого» марафона «Бегущие сердца» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники военно-патриотического движения «Юнармия» на XII Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ученик перед сдачей единого государственного экзамена по математике в московской школе «Содружество»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Работа Центра организации дорожного движения правительства Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Юбилейная ретроспектива народного художника СССР Валентина Сидорова, которая открылась в Выставочных залах Российской академии художеств
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