Прямой эфир

Суд Челябинска оставил в силе приговор экс-сенатору Цыбко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Челябинской области оставил в силе приговор по делу экс-сенатора Константина Цыбко. Он был признан виновным в получении взяток и приговорен к девяти годам лишения свободы и 70 млн рублей штрафа. Судебная коллегия подтвердила режим отбывания наказания в колонии строго режима.

Адвокат Цыбко уже заявил, что будет дальше обжаловать приговор своему подзащитному. По словам Константина Коваленко, которые приводит ИА «Ура.ру», в суде было установлено, кто на самом деле получал деньги из бюджета, и приговор Цыбко, как считает защитник, является «индульгенцией для этих лиц».

Портал iz.ru сообщал, что озерский суд признал Цыбко виновным в получении взяток на 17,5 млн рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и его бывшего зама Валентина Гунина. По версии следствия, деньги были украдены из муниципального предприятия коммунального хозяйства.

Кроме того, еще 10 млн рублей якобы заплатил глава треста «Магнитострой» Олег Лакницкий за помощь в защите бизнеса.

Сам экс-сенатор уверен, что его оговорили. По его словам, Тарасов, Лакницкий и Гунин после показаний на него получили несуществующие наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу
Сбербанк переадресовал вопрос о пропавших деньгах Захарченко СК РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017