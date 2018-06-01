Суд Челябинска оставил в силе приговор экс-сенатору Цыбко

Суд Челябинской области оставил в силе приговор по делу экс-сенатора Константина Цыбко. Он был признан виновным в получении взяток и приговорен к девяти годам лишения свободы и 70 млн рублей штрафа. Судебная коллегия подтвердила режим отбывания наказания в колонии строго режима.

Адвокат Цыбко уже заявил, что будет дальше обжаловать приговор своему подзащитному. По словам Константина Коваленко, которые приводит ИА «Ура.ру», в суде было установлено, кто на самом деле получал деньги из бюджета, и приговор Цыбко, как считает защитник, является «индульгенцией для этих лиц».

Портал iz.ru сообщал, что озерский суд признал Цыбко виновным в получении взяток на 17,5 млн рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и его бывшего зама Валентина Гунина. По версии следствия, деньги были украдены из муниципального предприятия коммунального хозяйства.

Кроме того, еще 10 млн рублей якобы заплатил глава треста «Магнитострой» Олег Лакницкий за помощь в защите бизнеса.

Сам экс-сенатор уверен, что его оговорили. По его словам, Тарасов, Лакницкий и Гунин после показаний на него получили несуществующие наказания.