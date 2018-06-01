В России хотят возродить регбийные клубы «Спартак» и «Локомотив»

Федерация регби России (ФРР) заявила о намерении возродить московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а столичному «Торпедо» придать профессиональный статус. Об этом заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

В ближайшее время он планирует встретиться с президентом и владельцем футбольного клуба «Спартак» и обсудить возможность возрождения регбийной команды.

«Если бы Леонид Арнольдович [Федун] понял, что в «Спартаке» как народной команде могла возникнуть команда регбийная (она была когда-то), и это стоит всего 1,5% бюджета клуба футбольного, и она могла бы занимать хорошие места — это было бы хорошо», — приводит ТАСС слова главы ФРР.

Регбийный клуб «Спартак» был создан в 1936 году. Команда просуществовала до 1940-х годов. Попытка возродить ее предпрималась в 1960-х, однако клуб вновь исчез с регбийной карты России в начале 1990-х. С 2008 по 2013 год в чемпионате России выступала команда под названием «Спартак-GM».

«Локомотив», как и «Спартак», основали в 1936 году. Команда прекратила существование в начале 1990-х годов.

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