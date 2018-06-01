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Евросоюз готовит «жесткий ответ» на пошлины США

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Введение США пошлин на сталь и алюминий вызвало недовольство стран Евросоюза, которые анонсировали жесткий ответ на действия Вашингтона.

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил американские власти в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО), а решение о вводе санкций — «протекционизмом в чистом виде», сообщает «РИА Новости».

Так, ЕС принял решение о запуске юридических процедур в ВТО против США. Решение было принято на коллегии еврокомиссаров.

Вашингтон подвергли критики и власти многих ведущих европейских государств, в том числе Германии и Великобритании, причем Лондон призвал США снять пошлины с «близких союзников».

В США, несмотря на реакцию европейских государств, уверены, что это не скажется на отношениях со странами ЕС. Глава американского министерства торговли Уилбур Росс заявил, что «все это переживут со временем».

С 1 июня 2018 года США вводят пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. Вашингтон указывал, что данная мера призвана поддержать американских производителей. Пошлина на сталь и алюминий составят 25% и 10% соответственно.

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