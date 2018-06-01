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Кладбище домашних животных нашли в районе озера под Тюменью

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Под Тюменью в районе озера Андреевское обнаружено незаконное кладбище домашних животных. Еще одно функционирует недалеко от тюменского городского кладбища «Червишевское 1».

Как уточняет портал «Наш город», по закону все умершие животные подлежат утилизации, а захоронения являются незаконными. Но ветеринарные врачи утверждают, что, несмотря на установленный штраф в размере 4-5 тыс. рублей, хозяева скончавшихся животных обычно к административной ответственности не привлекаются.

Специалисты предупреждают — опасность захоронения заключается в риске распространения заболевания, которое могла стать причиной гибели животного.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что с берега реки Черной в Кургане вывезли останки домашних животных. Кладбище было обнаружено после природного пожара. Теперь останки будут захоронены на скотомогильнике. Территория незаконного кладбища была продезинфицирована.

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