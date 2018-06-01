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Нидерланды не исключили ответственность Украины за крушение MH17

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Украина может быть включена в число ответственных за крушение малайзийского Boeing, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

«Я ничего не исключаю», — цитирует его издание Parool.

При этом Блок заметил, что оснований для этого нет, хотя члены Совместной следственной группы (ССГ), расследующие инцидент, отметили, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.

24 мая МИД РФ заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing, обнародованные ССГ, голословны и вызывают сожаление, поскольку при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

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