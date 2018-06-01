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В КНДР сообщили о договоренности с Россией о встрече на высшем уровне

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Встречу на высоком уровне между российскими и корейскими властями предложил провести министру иностранных дел России Сергею Лаврову глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности, осуществить встречу высших руководителей КНДР и России в нынешнем году», – цитирует «Газета.ру» сообщение.

Лавров и Ким Чен Ын обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове.

31 мая Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом, в ходе которого он пригласил Ким Чен Ына посетить Россию.

12 июня ожидаются переговоры Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. По словам главы Белого дома, Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения о денуклеаризации КНДР. При этом Трамп подчеркнул, что факт проведения встречи зависит от того, как «пойдут дела».

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