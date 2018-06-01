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Нидерланды не исключили ответственность Украины за крушение MH17

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Власти Нидерландов не исключают, что ответственность за крушение самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines лежит на Украине, и Киев могут привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил глава МИД королевства Стеф Блок.

В ходе дебатов в парламенте власти обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство над юго-востоком страны.

В свою очередь, Блок заявил, что правовой базы для привлечения Киева к ответственности нет, однако не исключил такой сценарий, сообщает издание Parool.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на юго-востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Украинские власти обвиняют Москву в причастности к крушению воздушного судна.

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