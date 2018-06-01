Мэтт Леблан уходит из программы Top Gear

Американский актер Мэтт Леблан уходит из телешоу об автомобилях Top Gear.

Решение связано с семейными обстоятельствами.

Как сообщает Би-би-си, работа ведущим в Top Gear нравилась Леблану, но отнимала у него слишком много времени и отдаляла от семьи.

«Участвовать в передаче было весело, но частые разъезды отдаляют от семьи и друзей. К сожалению, по этим причинам я не буду продолжать участвовать в шоу. Я навсегда останусь поклонником Top Gear и желаю команде успехов», — прокомментировал свое решение актер.

Четвертый и последний сезон с Лебланом выйдет в этом году.

По словам редактора телеканала Би-би-си-2 Патрика Холланда, у продюсеров программы «большие планы» насчет нового ведущего. Предполагается, что он начнет съемки в телешоу в 2019 году.

Леблан стал ведущим Top Gear в 2016 году. Эта программа об авто считается самой рейтинговой в мире. Она транслируется более чем в 200 странах.

Мэтт Леблан также широко известен зрителям по своей роли в сериале «Друзья», где он снимался с такими актерами, как Дженнифер Энистон и Мэттью Перри.