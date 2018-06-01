США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

Правительство США с 1 июня начало взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемую на американский рынок ЕС, Канадой и Мексикой.

Накануне об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс.

«Следовательно, в отношении них (ЕС, Канады и Мексики- ред.) будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий начиная с сегодняшней полуночи», – цитирует его ТАСС.

Росс отметил, что исключение для этих торговых партнеров Вашингтона действовали до полуночи 31 мая.

Кроме того, для Аргентины, Австралии и Бразилии вводятся ограничение на поставки этих металлов в США, хотя и без прямых пошлин.

Росс связал эти решения с перенасыщением мирового рынка стали и алюминия.

8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Тогда Трамп допускал, что некоторые страны могут быть освобождены от них.