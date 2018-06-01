В МВД пояснили ошибки в российских паспортах

В МВД объяснили причины ошибочного признания недействительными некоторых внутренних паспортов граждан России.

Как рассказали в ведомстве, это произошло из-за технического сбоя.

С 1997 по 2006 год данные о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2016 году ведомство расформировали, и базы начали объединять в одну. Это и вызвало сбой.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», –– приводит «Коммерсант» сообщение МВД.

Точное число «проблемных» документов неизвестно. Согласно сервису проверки паспорта, «недействительными» числятся порядка 15 млн удостоверений личности.

«В целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах граждан РФ, был разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/недействительности, позволивший самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России», — рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что выявленные ошибки территориальные органы МВД исправляют в кратчайшие сроки.