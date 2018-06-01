Прямой эфир

В МВД пояснили ошибки в российских паспортах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МВД объяснили причины ошибочного признания недействительными некоторых внутренних паспортов граждан России.

Людям без гражданства станет проще получить российский паспорт
Норма заработает с 1 января 2020 года, предполагает законопроект МВД

Как рассказали в ведомстве, это произошло из-за технического сбоя.

С 1997 по 2006 год данные о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2016 году ведомство расформировали, и базы начали объединять в одну. Это и вызвало сбой.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», –– приводит «Коммерсант» сообщение МВД.

Точное число «проблемных» документов неизвестно. Согласно сервису проверки паспорта, «недействительными» числятся порядка 15 млн удостоверений личности.

«В целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах граждан РФ, был разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/недействительности, позволивший самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России», — рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что выявленные ошибки территориальные органы МВД исправляют в кратчайшие сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума в первом чтении утвердила повышение госпошлины на загранпаспорт
Иностранные паспорта обнаружены на дне озера Кабан в Казани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017