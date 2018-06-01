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Евросоюз подготовил жесткий ответ США в торговой войне

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Еврокомиссия (ЕК) готовит жесткий ответ США за введение пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил Reuters.

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«Ответ Евросоюза будет соразмерным и будет соответствовать правилам ВТО. Мы собираемся инициировать разбирательство в организации, поскольку действия США явно противоречат международным правилам», – заявила комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрем

31 мая министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что Белый дом снял мораторий на введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики.

8 марта Трамп подписал документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% — алюминия для поддержки американских производителей. При этом он допустил возможность освободить от этих сборов Евросоюз, Канаду, Мексику, Австралию, Южную Корею, Аргентину, Бразилию, а также и другие страны, если они убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

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