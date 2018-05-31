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Лесоводы Курской области обсудили незаконную заготовку древесины

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Заседание межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины состоялось в комитете лесного хозяйства Курской области. Лесоводы, охотоведы, представители правоохранительных органов, арендаторы лесных участков обсудили вопросы, связанные с незаконной деятельностью.

Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Курской области Станислав Максименко, с начала 2018 года было проведено 500 рейдов и патрулирований леса. В результате было зафиксировано 40 нарушений, 30 лиц были привлечены к административной ответственности, два человека — к уголовной. Также было выписано штрафов на сумму 105 тыс. рублей, сообщает «Курская правда».

Также для предотвращения весной нарушений лесного законодательства было усилено патрулирование леса. В нем были задействованы сотрудники лесной охраны, полиция, охотоведы и инспекторы. Также была проведена ревизия лесничеств.

Помимо вопросов незаконного оборота древесины, комиссия обсудила вопросы логистики и контроля за целевым использованием заготовленной гражданами для собственных нужд древесины.

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