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Спасенных в Петербурге сипух выпустят на волю в Сочи

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Государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды планируют выпустить на волю в Сочи двух сипух обыкновенных, которых спасли в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 5 июня, в Сочи планируют выпустить в естественную среду обитания двух сипух, которые были изъяты у двух недобросовестных граждан, зарабатывающих на них, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Первая птица была изъята у лиц, которые пытались продать ее при помощи одного из популярных сайтов. Вторую обнаружили у мужчины в Приморском парке Победы. Он предлагал всем желающим сфотографироваться с ней или снять видео за плату.

Птицы проходили реабилитацию в ветеринарной клинике «Сирин». На данный момент они полностью здоровы и готовы к возвращению в дикую природу.

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