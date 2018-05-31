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Четыре района Новосибирской области объединились в агломерацию

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Куйбышевский, Барабинский, Здвинский и Северный районы Новосибирской области объединились в агломерацию. Соответствующее соглашение при участии правительства региона было подписано сегодня, 31 мая, на всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура».

Как рассказал в ходе церемонии врио губернатора области Андрей Травников, создание агломерации является не просто формальным публичным актом. Это достаточно осознанное действие, при котором муниципалитеты будут совместно планировать свое развитие и усиливать кооперационные связи, передает Сибирское агентство новостей.

Как рассказал агентству глава администрации Барабинского района Евгений Бессонов, Куйбышев и Барабинск, по сути, находятся в агломерационном сотрудничестве. Подписание соглашения позволит обратить на районы внимание инвесторов и региона.

Площадь новой агломерации составит почти 35 тыс. кв. км, на которой проживают более 120 тыс. человек. Районы расположены в западной части области по обе стороны от Транссибирской магистрали и федеральной автотрассы Р-254. Объединение районов или пересмотр их границ при создании агломерации не предусматривается.

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