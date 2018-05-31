Мужчина пострадал при пожаре из-за курения в Барнауле

Молодой мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном панельном доме в Барнауле, Алтайский край. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 30 мая около 21:20. К моменту прибытия пожарных в многоэтажном доме открытым огнем горела одна из квартир на первом этаже, сообщает altapress.ru.

В результате пожара пострадал 28-летний мужчина. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. Площадь возгорания составила 6 кв. м. Пламя повредило внутренний декор помещения и вещи, которые в нем находились.

В ликвидации пожара были задействованы 30 человек личного состава, шесть автоцистерн и автолестница. Пожар был полностью потушен в 21:46.