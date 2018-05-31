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Программу «Молодая семья» в Пскове можно реализовать за 1,8 млрд рублей

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Более 1,8 млрд рублей требуется на реализацию программы «Молодая семья» в Псковской области. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Ведерников в ходе отчета о работе за 2017 год перед депутатами областного собрания сегодня, 31 мая.

По словам врио губернатора, на данный момент объем требуемого финансирования по субсидированию приобретения жилья по программе «Молодая семья» составляет 1,8 млрд рублей. В 2018 году на реализацию программы будет направлено 13,8 млн рублей, сообщает Псковское агентство информации.

Также Ведерников отметил, что власти продолжают работать с ликвидацией очередей на получение жилья сиротами и молодыми семьями.

В 2017 году 195 многодетных семей оформили право собственности на земельные участки. При этом в реестре на получение бесплатного участка продолжают числиться почти 3 тыс. граждан с тремя и более детьми.

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