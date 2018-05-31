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Аваков удивился международной реакции на «воскрешение» Бабченко

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Главу МВД Украины Арсену Авакову шокировала реакцией ряда международных организаций, раскритиковавших инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Предматчевая инсценировка
«Гибель» журналиста Аркадия Бабченко стала очередной попыткой очернить Москву

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, «что это такое — дезинформировали общество». Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?» — цитирует министра «Интерфакс-Украина».

Аваков добавил, что впредь украинские спецслужбы будут руководствоваться не мнением «псевдоморальных авторитетов», а охраной спокойствия своих граждан.

29 мая СМИ сообщили, что Бабченко был застрелен на пороге его квартиры в Киеве.

На следующий день Служба безопасности Украины призналась, что журналист жив, а его «убийство» было инсценировкой ради предотвращения покушения, которое якобы хотели устроить российские спецслужбы.

Действия СБУ уже осудили в России, Европе и международных организациях. В частности, Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства «пропагандистской операцией» и цирком. Президент МФЖ Филипп Лерут отметил, что, распространив ложные сведения об убийстве Бабченко, киевские власти подорвали доверие к передаваемой ими информации.

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